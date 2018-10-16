Расцвел самый крупный цветок на планете, пахнущий тухлой рыбой

Во вторник, 16 октября, стало известно, что расцвел самый крупный и жутко пахнущий цветок в мире. Данное событие произошло в Королевских ботанических садах Кью, которые находятся в Лондоне.

Речь идет о цветке под названием аморфофаллус титанический, который достигает трех метров в высоту, а пахнет смесью тухлых яиц и несвежей рыбы, передает "Свободная пресса". Интересно, что клубень этого растения находится под землей, его вес достигает 50 килограммов.

Как уточняет 360tv.ru, цветок был занесен в Книгу рекордов Гиннеса дважды. В первый раз за свои невероятные размеры, а во второй – за "убийственный аромат".