Президент Украины Петр Порошенко посетил совместные авиационные учения со странами-членами НАТО "Чистое небо — 2018", проходящие на территории страны, и сделал очередное громкое заявление.

Порошенко пригрозил России украинской авиацией. Согласно объяснению украинского президента, совместные учения с НАТО нужны для того, чтобы показать, что цена для России, которая будет использовать воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой.

Порошенко написал пост в Facebook: "Совместные учения со странами-членами НАТО "Чистое небо — 2018" нужны для того, чтобы показать, что цена для России, которая будет использовать воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой. Мы сражаемся за свободу, мы сражаемся за демократию. Мы очень ценим прочную и надежную позицию, которую демонстрируют наши партнеры из США и НАТО. Мы не спрашиваем у России, что нам делать на нашей земле".

Порошенко добавил видеозапись и похвалил украинских солдат, подчеркнув, что военным НАТО есть чему поучиться у них. "Мы многому учимся у НАТО, а НАТО многому учится у украинских солдат, которые сражаются в условиях российской гибридной войны", — написал Порошенко.

Авиационные учения "Чистое небо — 2018" проходят на территории Украины с 8 по 19 октября. В них с Украиной участвуют Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.