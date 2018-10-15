Президент Болгарии прокомментировал жестокое убийство журналистки Мариновой

Президент Болгарии Румен Радев прокомментировал убийство болгарской журналистки и телеведущей Виктории Мариновой. Обезображенное тело 30-летней женщины было найдено 6 октября в парке города Русе.

Глава страны отметил, что данное происшествие продемонстрировало высокий уровень недоверия граждан к правовой системе страны. Как сообщает kp.ru, Радев рассчитывает на то, что полиция и судебные органы покажут не только болгарам, но и международным партнерам, что подобные зверские преступления раскрываются и строжайше наказываются.

Как отмечает РИА "Новости", президент Болгарии впервые публично прокомментировал убийство Виктории Мариновой, которая в течение нескольких последних лет работала над делом о хищении из фондов ЕС.