Президент Болгарии прокомментировал жестокое убийство журналистки Мариновой
15 октября 2018, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Болгарии Румен Радев прокомментировал убийство болгарской журналистки и телеведущей Виктории Мариновой. Обезображенное тело 30-летней женщины было найдено 6 октября в парке города Русе.
Глава страны отметил, что данное происшествие продемонстрировало высокий уровень недоверия граждан к правовой системе страны. Как сообщает kp.ru, Радев рассчитывает на то, что полиция и судебные органы покажут не только болгарам, но и международным партнерам, что подобные зверские преступления раскрываются и строжайше наказываются.
Как отмечает РИА "Новости", президент Болгарии впервые публично прокомментировал убийство Виктории Мариновой, которая в течение нескольких последних лет работала над делом о хищении из фондов ЕС.
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