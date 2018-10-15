Трамп назвал сферу, в которой Китай опаснее России

Американский лидер Дональд Трамп признался, что в некоторых вопросах Китай опаснее Российской Федерации. Соответствующее заявление президент США сделал в рамках беседы с журналистом.

Сотрудник телерадиосети CBS задал Трампу вопрос, вмешивалась ли Россия в выборы на территории США в 2016 году. Президент ответил, что российская сторона действительно осуществила вмешательство, но то же самое сделали и власти Китая. Политик подчеркнул, что считает КНР более серьезной проблемой в контексте данного вопроса.

В ходе интервью Дональд Трамп также высказался о том, что он якобы обращался к российским властям за помощью, чтобы одержать победу на выборах. По словам президента США, подобные домыслы являются смешными.