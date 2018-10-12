Бывший муж Меган Маркл женился, но не на принцессе

Бывший супруг герцогини Сассекской Меган женился. Согласно последней информации, режиссер по имени Тревор Энгельс сочетался браком с диетологом Трейси Курланд, с которой он долгое время встречался.

Известно, что бывший муж Меган Маркл устроил торжество в собственном доме в Калифорнии. Интересно, что о своей помолвке мужчина объявил всего через пару недель после церемонии бракосочетания экс-супруги и британского принца Гарри, за которой следил весь мир.

Как уточняет "СтарХит", Маркл вышла замуж за Энгельсона семь лет назад. Их брак, однако, распался в 2013 году. Причина расставания не разглашалась.