В ДНР узнали о вооруженных набегах киевских морпехов на магазины под Мариуполем

Столкнувшиеся с проблемой некачественного продовольственного обеспечения украинские морские пехотинцы начали совершать вооруженные набеги на магазины в населенных пунктах под Мариуполем и грабить местных жителей. Соответствующая информация оказалась в распоряжении Народной милиции ДНР.

Как рассказал на брифинге для СМИ спикер ополченцев Даниил Безсонов, мародерство стало причиной конфликта между военными и населением поселка Сартана. В целях защиты своего имущества от силовиков там намерены создать дружину, отметил собеседник журналистов.

Ранее в четверг сообщалось, что в сети опубликовали видео последствий ударов украинских военных по поселку Донецкий, который расположен в прифронтовой зоне в Луганской области. В результате артиллерийских атак получили повреждения местные образовательные учреждения.