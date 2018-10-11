В ДНР узнали о вооруженных набегах киевских морпехов на магазины под Мариуполем
11 октября 2018, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]
Столкнувшиеся с проблемой некачественного продовольственного обеспечения украинские морские пехотинцы начали совершать вооруженные набеги на магазины в населенных пунктах под Мариуполем и грабить местных жителей. Соответствующая информация оказалась в распоряжении Народной милиции ДНР.
Как рассказал на брифинге для СМИ спикер ополченцев Даниил Безсонов, мародерство стало причиной конфликта между военными и населением поселка Сартана. В целях защиты своего имущества от силовиков там намерены создать дружину, отметил собеседник журналистов.
Ранее в четверг сообщалось, что в сети опубликовали видео последствий ударов украинских военных по поселку Донецкий, который расположен в прифронтовой зоне в Луганской области. В результате артиллерийских атак получили повреждения местные образовательные учреждения.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес