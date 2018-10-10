Два человека были застрелены в одном из ТЦ Флориды
10 октября 2018, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]
На юго-западе Флориды неизвестный злоумышленник открыл стрельбу в одном из торговых центров. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли два человека.
Происшествие было зафиксировано в городе Форт-Мейерс. Уточняется, что в результате стрельбы в ТЦ Bell Tower Shop также пострадали два человека, информации об их состоянии пока не поступало.
Как сообщает NBC News, на место случившегося незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые заявили, что этот акт насилия "не являлся случайным". Пока нет данных о том, удалось ли задержать стрелка, а также, по какой причине были убиты люди.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес