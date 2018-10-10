Два человека были застрелены в одном из ТЦ Флориды

На юго-западе Флориды неизвестный злоумышленник открыл стрельбу в одном из торговых центров. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли два человека.

Происшествие было зафиксировано в городе Форт-Мейерс. Уточняется, что в результате стрельбы в ТЦ Bell Tower Shop также пострадали два человека, информации об их состоянии пока не поступало.

Как сообщает NBC News, на место случившегося незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые заявили, что этот акт насилия "не являлся случайным". Пока нет данных о том, удалось ли задержать стрелка, а также, по какой причине были убиты люди.



