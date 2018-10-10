В Германии задержан предполагаемый убийца болгарской журналистки Мариновой

В Германии задержали нового подозреваемого в жестоком убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Согласно последней информации источников, вещи жертвы были найдены в доме тети задержанного.

К настоящему моменту о мужчине известно не слишком много: его зовут Северин, он проживает в городе Русе, ему примерно 20 лет. Предполагается, что он покинул Болгарию на следующий день после совершения преступления, передает kp.ru.

Напомним, ранее стало известно о задержании другого подозреваемого – жителя Румынии украинского происхождения, однако к настоящему моменту его причастность к случившемуся не доказана, отмечает bTV.

Напомним, 6 октября обезображенное тело Мариновой было обнаружено в парке Русе. В последнее время женщина работала над делом о хищении средств из фондов ЕС.