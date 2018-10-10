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Дональд Трамп заявил, что в ноябре ему будет не до Ким Чен Ына
10 октября 2018, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в начале ноября ему будет не до главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Соответствующее признание президент США сделал в рамках беседы с журналистами.
Трамп подчеркнул, что он не сможет никуда уехать из-за промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся 6 ноября текущего года, передает РИА "Новости".
Напомним, ранее стало известно о подготовке новых переговоров между лидерами Соединенных Штатов Америки и КНДР. Точные сроки второго саммита, однако, пока не сообщаются. Сторонам еще предстоит обсудить место и время новой встречи Трампа и Ким Чен Ына.
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