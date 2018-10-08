Журналист рассказал о способности Киева отправить на войну с РФ миллионную армию

Российская Федерация не должна недооценивать опасность, исходящую от украинского национализма. Такое мнение озвучил отечественный журналист Максим Шевченко.

В разговоре с корреспондентом издания «Украина.ру» Шевченко напомнил, что население соседнего государства насчитывает около 40 млн человек. В случае вооруженного конфликта с Россией Киев сможет выставить миллионную армию, полагает журналист.

Кроме того, Максим Шевченко поделился своими наблюдениями, сделанными во время первого этапа боевых действий в Донбассе. По словам собеседника СМИ, тогда главной ударной силой украинской армии выступили русскоговорящие жители Кировоградской и Днепропетровской областей, а не западенцы. Данный факт журналист объяснил тем, что на момент начала гражданской войны Украина была регионально-разделенным государством.

Ранее в понедельник сообщалось, что киевские власти придумали еще один способ противодействия России.