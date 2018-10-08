Ким Чен Ын рассказал о своих ожиданиях от встречи с Дональдом Трампом

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын рассказал о своих ожиданиях от новой встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидер КНДР убежден, что в ходе нового контакта будет достигнут большой прогресс.

По словам Ким Чен Ына, на втором запланированном саммите глав двух стран будут обсуждаться вопросы, в скорейшем решении которых заинтересован весь мир, передает портал "Экономика сегодня".

Отметим, что ранее тема грядущих переговоров Ким Чен Ына и Дональда Трампа была затронута в рамках встречи северокорейского лидера с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео. Известно, что глава КНДР высоко оценил эти переговоры.