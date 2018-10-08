В ополчении ДНР назвали истинного врага воюющих против республик Донбасса ВСУ

Истинный враг Вооруженных сил Украины, воюющих против самопровозглашенных республик Донбасса, - режим президента Петра Порошенко. Такое заявление сделал Даниил Безсонов, официальный представитель Народной милиции ДНР.

Выступая на брифинге для представителей прессы, спикер ополченцев рассказал о случае, недавно произошедшем в рядах ВСУ. Один из бойцов 92-й бригады украинской армии сбежал из своей части с оружием, когда узнал, что его родственников хотят выселить из квартиры за долги, накопленные перед коммунальщиками. Как отметил Безсонов, киевские силовики должны понимать, что их настоящий враг – власти страны. Пока ставшие жертвами обмана военные ВСУ мерзнут на передовой, их семьи прозябают в бедности, добавил собеседник журналистов.

Ранее была названа стоимость силовой операции Киева в Донбассе. Соответствующую информацию озвучил Петр Порошенко.