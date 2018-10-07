От главы Интерпола поступило заявление об отставке

В воскресенье, 7 октября, от исчезнувшего ранее в Китайской Народной Республике главы Интерпола на имя организации пришло заявление Мэн Хуньвэя о его немедленной отставке.

Об этом говорится в сообщении международной полицейской организации, размещенном на ее сайте. В связи с этим в срочном порядке был назначен временный глава Интерпола.

"В соответствии с Конституцией и внутренними правилами Интерпола и.о. президента становится старший вице-президент, входящий в состав исполнительного комитета Интерпола, Ким Чен Ян, Южная Корея", - значится в сообщении.

Выборы нового главы Интерпола состоятся в рамках сессии генеральной ассамблеи организации, проведение которой запланировано в ОАЭ в период с 18 по 21 ноября текущего года.

Напомним, 5 октября стало известно об исчезновении Мэн Хуньвэя. Позднее китайские СМИ опубликовали информацию, что глава Интерпола находится под следствием в Китае.

По сообщениям властей Китая, на данный момент проводится проверка в отношении Мэн Хунвэя в связи с нарушением закона. Ныне экс-главу Интерпола заподозрили в коррупции.