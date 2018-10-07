Меланью Трамп критикуют за костюм колонизатора в Африке

Внешний вид первой леди США Мелании Трамп во время визита в Кению вызвал волну ярости и насмешек в американской прессе и в Сети в целом. Причиной тому стал ее белый костюм колонизатора, очень неуместный для Африки.

На ней были надеты белая блузка, высокие сапоги и белый пробковый шлем. В африканских странах такой костюм воспринимают как символ доминирования. Покидала Кению Мелания тоже в весьма своеобразном неоднозначном наряде: на зелёном платье были изображены кенийские животные, практически исчезнувшие по вине белого человека за годы колонизации и эксплуатации.

В ходе своей поездки Мелания Трамп посетила Фонд охраны дикой природы Дэвида Шелдрика (DSWT), а также детский дом.







