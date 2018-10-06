Киев строит планы по закрытию части Азовского моря

Украина закроет часть Азовского моря из-за учений, сообщил в Facebook журналист Андрей Клименко. По его сведениям, будет закрыта часть Азовского моря в районе города Бердянск и поселка Ялта в Донецкой области.

Как отмечается, это связано с артиллерийской стрельбой, которая будет проводится во время учений. Украина намерена провести широкомасштабные учения в Азовском море. Стрельбы пройдут с 9 по 12 октября.

"Киев, конечно, может проводить учения, но только не очень далеко от берега, чтобы моряки не утонули на тех кораблях, которые они используют", - считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.