В Госдуме высказались о планах Украины провести учения в Азовском море

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин высказался по поводу заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о планах украинских военных провести широкомасштабные учения в Азовском море.

Турчинов призвал Украину готовиться к возможному нападению России

Как подчеркнул Затулин, факт, что "именно Турчинов выступает с этими заявлениями, не случаен", - передает RT.

Два корабля ВМС Украины в конце сентября прошли через Керченский пролив под Крымским мостом в Азовское море. Депутат Госдумы полагает, что глава СНБО воодушевился, что Украине никто не помешал протащить два корабля, готовые пойти на металлолом, через Керченский пролив.

По словам Затулина, как и положено в случаях с людьми, которые наглеют, когда их не ставят на место, Турчинов решил теперь заявить о широкомасштабных учениях, - передает RT. "Однако слово «широкомасштабный» в случае с Украиной применимо только к дециметровой линейке, потому что никаких масштабов у украинских военно-морских сил нет. Киев, конечно, может проводить учения, но только не очень далеко от берега, чтобы моряки не утонули на тех кораблях, которые они используют", — подчеркнул российский политик.

Константин Затулин назвал Турчинова главным провокатором на Украине. "Именно при нём началась гражданская война в Донбассе", - подчеркнул он, отметив, что глава СНБО активизировался перед выборами и, что не исключено, выставит свою кандидатуру.

Капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, который руководил переходом украинских кораблей в Азовское море, признался, что украинские моряки готовы были вступить в бой с российскими пограничникам