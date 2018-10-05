Порошенко предрекли «цугцванг» из-за новой горячей точки на юго-востоке Украины

В Херсонской области назревает военный конфликт между исламскими радикалами и украинскими националистами. В случае начала вооруженных стычек президент страны Петр Порошенко окажется в затруднительном положении, говорится в материале, выложенном в блогосфере.

Автор канала «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» пишет, что в граничащий с Крымом украинский регион в настоящее время перебираются боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ и турки-месхетинцы. Вместе с крымскими татарами они готовятся создать исламскую автономию. Против этих планов выступают украинские националисты.

Блогер прогнозирует, что в обозримом будущем Херсонская область может стать еще одной горячей точкой на карте юго-востока Украины. Если это случится, президент Петр Порошенко окажется в положении «цугцванга», отмечается в процитированной публикации. Глава государства не сможет пойти против ультраправых, так как благодаря им он пришел к власти. При этом политик окажется не в состоянии предпринять какие-либо действия и в отношении исламистов, поскольку, как утверждает автор поста, им покровительствует Турция.