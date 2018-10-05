"Нафтогаз" подстраховался: разработан план "Б", если запустят "Северный поток-2"

Украина подстраховалась. В Киеве заранее оценили возможные убытки от запуска газопровода "Северный поток - 2", по которому российский газ пойдет по дну Балтийского моря из России и Германию. Украина, как подсчитали власти, может потерять 12 миллиардов долларов.

Коммерческий директор компании "Нафтогаз" Украины Юрий Витренко рассказал в эфире украинского "Пятого канала" о плане "Б", подготовленном Киевом на случай запуска "Северного потока — 2".

Витренко сообщил, что Украина уже подала в Международный арбитраж иск к России для компенсации ущерба, который будет причинен из-за запуска трубопровода и простоя газотранспортной системы страны. Он уточнил, что в данном случае речь пойдет "просто о компенсации недополученной тарифной выручки", а не об уровне тарифа на транзит газа как такового, - передает РИА Новости.

Украина против этого строительство трубопровода. В Киеве боятся потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. На стороне Украины - США. У Вашингтона имеется свой корыстный план - экспортировать в Евросоюз свой СПГ.