Пророчество толкователя Библии из США о войне России и Израиля опубликовали СМИ

В сети появилось предсказание о грядущем вооруженном конфликте между Российской Федерацией и Израилем. Данный прогноз сделал американский пастор, экс-глава Всемирного библейского общества Кентон Бешор.

Как пишет Life, умерший два года назад Бешор занимался расшифровкой тайных смыслов, содержащихся в Священном Писании. В книгах, написанных священнослужителем, утверждается, что второе пришествие Иисуса Христа произойдет в 2028-м. Этому будет предшествовать война между Ираном и Израилем, к которой впоследствии подключится Россия. Сайт fb.ru уточняет, что, согласно пророчеству пастора, РФ вмешается в конфликт на стороне исламской республики.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевская «ведьма» Юлия Махмуди предсказала исход выборов президента на Украине и поведала о болезнях действующего главы государства Петра Порошенко.