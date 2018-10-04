Украинский журналист опубликовал фото закрытой в Липецке фабрики Порошенко

Украинский журналист опубликовал фото закрытой в Липецке кондитерской фабрики Петра Порошенко.

Интерес к конфетам Roshen появился после того, как украинские журналисты побывали недавно в Крыму и обнаружили на прилавках в магазинах Симферополя конфеты Roshen. Roshen заявила,что продаваемые в Крыму конфеты опасны

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что его компания не производит на российской территории кондитерские изделия и не продает конфеты в Крыму.

Менеджеры фабрики предупредили, сладости давно не производятся, у них закончился срок реализации.Такие конфеты опасны для здоровья, ими можно отравиться.

"Важное объявление: в этот город надо приезжать со своими конфетами Roshen. Здесь давно ничего не производят...", - отчитался журналист Роман Цимбалюк в соцсети Facebook, приезжавший из Украины в Липецк.

Как рассказали в сюжете на украинском телеканале ТСН, две имеющихся в Липецке производственных площадки Roshen закрыты, там только охрана и несколько уборщиков. Третий блок не достроен и в настоящий момент пустует.