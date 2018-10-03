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Турчинов призвал Украину готовиться к возможному нападению России

3 октября 2018, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Турчинов призвал Украину готовиться к возможному нападению России
фото: соцсети

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил на брифинге в Харькове, что Украина должна быть готова к возможным "военным действиям" со стороны России.

Турчинов заявил о том, что замечены "активные попытки развернуть дополнительные военные подразделения" вдоль украинской границы". По словам главы СНБО, новые подразделения, которые разворачивают на границе, — не только демонстрация силы, - сообщили украинские СМИ.

Турчинов подчеркнул, что они могут быть использованы для ведения активных боевых действий. Он призвал украинскую сторону понять это и быть к этому готовой.

В Харькове Турчинов заявил, что украинские власти планируют серьезную программу укрепления бронетанкового потенциала вооруженных сил страны. По данным секретаря СНБО, сейчас формируется государственный оборонный заказ. Турчиновтакже заявил, что с начала года украинские предприятия произвели и модернизировали более 2 тысяч единиц вооружения и военной техники в рамках гособоронзаказа.

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