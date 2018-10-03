Порошенко поздравил Германию с Днём единства и вспомнил Россию
3 октября 2018, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Пётр Порошенко сегодня поздравил народ Германии с Днём единства. Украинский лидер, поздравляя немцев, в очередной раз не удержался и вспомнил Россию. Порошенко рассказал о "российской агрессии" в отношении его страны, - сообщает "Свободная пресса".
В своём поздравлении ФРГ Порошенко отметил, что этот день является важной датой не только для немецкого народа, но и для всей Европы. Он подчеркнул, что Германия как никто другой знает, насколько важно единство. И сразу перешёл на свою коронную тему и завёл рассказ о "российской агрессии".
"Сегодня в своей борьбе за территориальную целостность и процветающее будущее украинский народ особенно ценит принципиальность Берлина в остановке российской вооруженной агрессии", — написал Порошенко в Facebook.
День Немецкого единства — с 1990 года национальный праздник Германии, отмечается в соответствии с Договором об объединении Германии 3 октября в день вхождения ГДР в состав ФРГ.
В настоящее время 3 октября является единственным государственным праздником Германии, установленном на федеральном уровне. Все остальные праздники регулируются землями.
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