Премьер Израиля Нетаньяху поблагодарил США за финансовую помощь

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил благодарность властям Соединенных Штатов Америки за поддержку права Израиля на самооборону. Премьер-министр Израиля на своей странице в Facebook написал слова благодарности Вашингтону. МИД Ирана: Израиль тайно разрабатывает ядерное оружие

Нетаньяху назвал поддержку со стороны США одной из основ прочных отношений между государствами, - сообщает Газета.ру.

"Я благодарю американскую администрацию и конгресс за их приверженность Израилю и за пакет американской финансовой помощи на ближайшее десятилетие", — заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Россия в последние годы заняла очень интересную позицию на Ближнем Востоке – мы являемся равноудалённым игроком.