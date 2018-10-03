Премьер Израиля Нетаньяху поблагодарил США за финансовую помощь
3 октября 2018, 07:36 [ «Аргументы Недели» ]
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил благодарность властям Соединенных Штатов Америки за поддержку права Израиля на самооборону. Премьер-министр Израиля на своей странице в Facebook написал слова благодарности Вашингтону.
Нетаньяху назвал поддержку со стороны США одной из основ прочных отношений между государствами, - сообщает Газета.ру.
"Я благодарю американскую администрацию и конгресс за их приверженность Израилю и за пакет американской финансовой помощи на ближайшее десятилетие", — заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Россия в последние годы заняла очень интересную позицию на Ближнем Востоке – мы являемся равноудалённым игроком.
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