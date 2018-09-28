Это не геополитическая шизофрения на Ближнем Востоке, а честное посредничество

Россия воюет за Асада в Сирии, причём совместно с Ираном и «Хезболлой». Израиль бомбит Асада и «Хезболлу», с Ираном вообще смертельные враги. Но при этом Россия и Израиль – партнёры. Как такое возможно назвать, если не геополитической шизофренией?



Россия в последние годы заняла очень интересную позицию на Ближнем Востоке – мы являемся равноудалённым игроком. Единственной внешней силой, которая имеет одинаково рабочие отношения со всеми игроками взрывоопасного региона. Как считает старший научный сотрудник отдела Израиля Института востоковедения Дмитрий МАРЬЯСИС, это позволяет быть, так сказать, «честным посредником» между сторонами любого конфликта, если он есть, и вообще между странами. Такая позиция ценится Израилем, Сирией, Ираном, Палестиной… Даже во время войны нужны надёжные и проверенные каналы связи, как официальные, так и неофициальные. Россия и есть такой проверенный «канал связи».



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