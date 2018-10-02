На Украине начальник поезда вытолкнула пассажира из вагона на ходу
2 октября 2018, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине начальница поезда, следующего по маршруту Ковель - Москва, вытолкнула пассажира из вагона после начала движения состава. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы произошедшего.
Незадолго до инцидента в кассе на вокзале пассажирам не удалось распечатать электронные билеты по техническим причинам, однако там обещали, что в поезд их в любом случае пустят.
Но несколько минут спустя проводница и начальник поезда отказались пустить в вагон пассажиров, невзирая на то, что те предъявили купленные билеты на экранах своих мобильных устройств.
Один из пассажиров попытался отстоять свои права и отказался сходить с поезда. Начальник состава стала пинать его ногой и уже после отправления смогла вытолкнуть мужчину.
Автор ролика и очевидец произошедшего Людмила Сафронова выразила надежду, что хамоватую сотрудницу «Украинских железных дорог» освободят от занимаемой должности.
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