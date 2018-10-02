Киевский генерал озвучил сценарий захвата ДНР и ЛНР через возобновление войны

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал, как Киев сможет вернуть территории, которые в настоящее время занимают Донецкая и Луганская народные республики. Военного процитировали отечественные СМИ.

Согласно убеждению Богдана, в будущем власти Украины примут решение о проведении силовой операции против ДНР и ЛНР, что означает возобновление полномасштабных боевых действий в Донбассе. По словам генерала, операция будет проводиться под предлогом «освобождения» местного населения. После завершения захвата самопровозглашенных государств начнется этап международных переговоров, привел точку зрения Василия Богдана сайт rusdialog.ru.

Ранее во вторник сообщалось, что воюющие в Донбассе киевские силовики понесли новые потери. По мнению спикера ополченцев ДНР Эдуарда Басурина, причиной этого стала алчность украинских командиров.