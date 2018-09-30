Все жители Горловки скорбят из-за гибели подорвавшихся на мине детей

В Горловке, находящейся под контролем ДНР, понедельник, 1 октября, объявлен днем траура по погибшим при взрыве мины детям. Исполняющий обязанности главы Горловки Иван Приходько сообщил, что по погибшим детям скорбит весь город. Приходько оповестил в своём Telegram-канале об отмене завтра в Горловке всех развлекательных мероприятий. В городе приспустят флаги. В ДНР снова прогремел взрыв, трое погибших

Четверо детей подорвались на мине в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке в воскресенье днем. Три ребенка в результате взрыва погибли. Один из детей тяжело ранен. Пострадавший ребенок находится в больнице. За его жизнь борются врачи.

О гибели детей при взрыве противопехотной мины сообщил Иван Приходько. По информации республиканского МЧС, трагедия произошла в 13:15 мск в лесополосе возле нулевого блокпоста.

Город Горловка, население которого составляет около 250 тысяч человек, находится у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка. Горловка постоянно подвергается обстрелам.