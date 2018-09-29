Пентагон намерен выделить для поддержки Украины 250 млн долларов
29 сентября 2018, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что Пентагон намерен выделить 250 миллионов долларов для поддержки Украины. Данную информацию в субботу, 29 сентября, предоставили в пресс-службе украинского посольства в США.
Подчеркивается, что американский лидер Дональд Трамп подписал закон об "ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год". В документе содержатся данные о выделении 250 миллионов долларов Киеву.
В сообщении посольства Украины в США, которое было опубликовано страничке в соцсети Facebook, уточняется, что объем материальной помощи, оказанной на оборону страны по линии Пентагона, увеличен на 50 миллионов долларов по сравнению с 2018 годом.
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