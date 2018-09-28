СМИ сообщили о появлении третьего подозреваемого в деле об отравлении Скрипалей

Британские следователи в пятницу, 28 сентября, сообщили, что смогли установить личность третьего подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

Согласно последней информации источников, третьим фигурантом данного дела является сотрудник российской военной разведки, передает портал URA.RU.

Пока имя человека не называется, однако есть данные о том, что он занимался сбором данных для Александра Петрова и Руслана Боширова, которые являются подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Как уточняет издание The Daily Telegraph, якобы именно третий участник "операции" составил план переулка, в котором проживал экс-полковник ГРУ и указал на дверь его дома.