СМИ сообщили о появлении третьего подозреваемого в деле об отравлении Скрипалей
28 сентября 2018, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]
Британские следователи в пятницу, 28 сентября, сообщили, что смогли установить личность третьего подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.
Согласно последней информации источников, третьим фигурантом данного дела является сотрудник российской военной разведки, передает портал URA.RU.
Пока имя человека не называется, однако есть данные о том, что он занимался сбором данных для Александра Петрова и Руслана Боширова, которые являются подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Как уточняет издание The Daily Telegraph, якобы именно третий участник "операции" составил план переулка, в котором проживал экс-полковник ГРУ и указал на дверь его дома.
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