Названы транспортные компании, в отношении которых Киев ввел санкции

Украина ввела санкции в отношении российских транспортных компаний, которые, по данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), заключили "внешнеэкономические соглашения" с самопровоглашенной Луганской народной республикой (ЛНР).

Решение о введении специальных санкций приняли СНБО и Министерство экономического развития и торговли. Под санкции попали: АО "РЖД Логистика", ООО "Промкомплекспласт", ООО "Газголдер" и другие компании, - сообщает РИА Новости.

В вину попавшим в "черный список" компаниям Украина ставит то, что в 2018 году те заключили "внешнеэкономические соглашения" с предприятиями транспортной отрасли, подконтрольными администрации ЛНР. СБУ отметили, что на основании этих контрактов, происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска Луганской таможни "Изварино", "Должанский" и "Красная Могила".