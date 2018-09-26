В Японии ускоренно разрабатывают сверхзвуковые планирующие бомбы‍

Министерство обороны Японии ускоренными темпами разрабатывает сверхзвуковые планирующие бомбы, предназначенные для поражения целей на больших расстояниях. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным газеты The Japan Times, их предполагается поставить на вооружение на семь лет раньше, чем в ранее запланированные сроки - не в 2033 году, а уже к началу 2026-го.

Как сообщается, бомбы будут запускаться ракетами, от которых они станут отделятся на очень большой высоте, а затем снаряды направятся под углом со сверхзвуковой скоростью к выбранной цели на земле.

Ракеты с бомбами будут запускаться с мобильных наземных установок. Скорость планирующей бомбы будет настолько высока, что вероятность ее перехвата будет практически сведена к нулю.

Причем, размещение бомб, предназначенных для усиления защиты японских территорий, в первую очередь планируется на островах Сенкаку, расположенных на юго-западе архипелага, на которые претендует Китай.

Кроме того, такие бомбы возможно будет использовать и как наступательное вооружение. Однако это запрещено Конституцией Японии и мирным договором, подписанным по итогам ВОВ.

По данным издания, министерство финансов Японии попросило выделить на разработку планирующих бомб в 2019 году 13,8 млрд иен, что в пересчете на российскую валюту составляет более 8 млрд рублей.