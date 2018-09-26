Болтон: США не позволят ЕС и другим странам обходить санкции против Ирана

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заверил, что Вашингтон будет "агрессивно" реализовывать свои санкции против Ирана и не позволит Евросоюзу или кому-то еще обходить их.

Об этом он сообщил, выступая на конференции лоббистской НКО "Объединение против ядерного Ирана" в Нью-Йорке. По его словам, американская сторона намерена следить за инициативой ЕС о с защите европейских компаний от наложенных Соединенными штатами ограничений.

По заверению советника, тот, кто будет предоставлять финансовые услуги банкам Ирана, "пострадает", а платежная система SWIFT будет внимательно отслеживать вс проводимые через нее иранские сделки. Болтон подчеркнул, что США будут "агрессивными и непоколебимыми" в вопросе реализации экономических санкций.

Кроме того, Болтон пообещал, что Тегеран заплатит "чертовски высокую цену", если попытаются противостоять Соединенным штатам. Он отметил, что сторонников режима убийц ждут серьезные последствия: "Сегодня я хочу ясно сказать: мы за вами наблюдаем, и мы за вами придем", - заявил он.