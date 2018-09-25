СМИ узнали пароль от системы управления войсками ВСУ: 123456

В Вооружённых силах Украины (ВСУ) в качестве паролей доступа к серверам автоматизированной системы управления войсками «Днипро» долгое время были установлены пароли «admin» и «123456».

Ситуация с паролями была раскрыта во время майской настройки и тестирования сетей системы управления войсками Украины. Принять меры для устранения недостатков не спешили. В июле выяснилось, что часть оборудования использует те же пароли, а в некоторых случаях в компьютеры Минобороны можно зайти просто так. Как пишут журналисты, это «позволяло врагу сканировать информацию украинских военных вплоть до лета 2018 года».