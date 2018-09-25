Озвучены данные об обернувшейся гибелью киевских военных вылазке ВСУ против ДНР

Вооруженные силы Украины понесли потери в ходе провалившийся вылазки в тыл ополченцев ДНР. Об этом сообщил Даниил Безсонов, спикер армии народной республики.

Согласно информации, озвученной представителем самопровозглашенного государства на брифинге для сотрудников СМИ, вечером в минувшее воскресенье группа ВСУ численностью восемь человек выдвинулась в направлении поселка Доломитное, который расположен под Горловкой. По словам Безсонова, киевские силовики не смогли пройти и двух сотен метров, подорвавшись на собственных минах. Данные, оказавшиеся в распоряжении защитников ДНР, свидетельствуют о том, что в результате инцидента погибли двое украинских военных, еще трое оказались тяжело ранены.

Ранее во вторник сообщалось, что российский военный эксперт Виктор Баранец нашел способ, с помощью которого Москва сможет усмирить Украину в случае обострения ситуации в зоне конфликта в Донбассе.