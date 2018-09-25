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Глава Республики Корея передал Дональду Трампу послание от Ким Чен Ына
25 сентября 2018, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Республики Корея Мун Чжэ Ин передал президенту США Дональду Трампу послание от лидера КНДР Ким Чен Ына. Известно также, что политик дал разъяснения по поводу содержания данного письма.
Детали вышеуказанного послания не разглашается, однако есть информация о том, что Трамп поприветствовал его. Как уточняет сегодня утром информационное агентство "Киодо", ссылаясь на источники в делегации Южной Кореи, глава США в рамках беседы с Мун Чжэ Ином также отметил, что в сфере денуклеаризации Северной Кореи в настоящий момент имеются "горы проблем".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп намерен вновь провести переговоры с северокорейским коллегой. Предполагается, что встреча пройдет в том же формате, что и первая, но точные дата и время пока не сообщаются.
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