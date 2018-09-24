В США испугались поставок российских С-300 в Сирию. В Госдепе заявили об увеличении риска эскалации и без того опасной обстановки при поставке Россией режиму Башара Асада современных систем ПВО. Минобороны представляет новые данные о крушении Ил-20 в Сирии

Вашингтон также видит риски для сил США и их союзников, проводящих в Сирии операции против "Исламского государства" (террористической организации, запрещенной в России), - сообщает ТАСС.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон также назвал передачу российского комплекса С-300 Сирии "значительной эскалацией" ситуации в САР.

Минобороны РФ доказывает, что в гибели российского самолета Ил-20 в Сирии виновны истребители ВВС Израиля. Они прикрылись Ил-20. В результате погибли 15 российских военных.

Сегодня Путин и Нетаньяху продолжили обсуждение обстоятельств гибели Ил-20 с учётом того, что представленная израильскими военными информация об операции их авиации над сирийской территорией расходится с выводами Минобороны России. Путин объяснил, почему в Сирию направят С-300.

Министр обороны РФ генерал армии Cергей Шойгу назвал меры, которые в соответствии с поручением Президента РФ предпримет оборонное ведомство после гибели Ил-20 у побережья Сирии.