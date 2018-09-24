Путин объяснил Нетаньяху необходимость поставки российских С-300 в Сирию
24 сентября 2018, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил 24 сентября Владимиру Путину и ещё раз выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих, находившихся на борту сбитого в Сирии российского самолета Ил-20.
15 российских военнослужащих погибли неделю назад, 17 сентября. Ил-20 сбили сирийские ПВО. В инциденте обвиняют ВВС Израиля. Доказательства вины израильских истребителей доказало Минобороны России.
Сегодня Путин и Нетаньяху продолжили обсуждение обстоятельств гибели Ил-20 с учётом того, что представленная израильскими военными информация об операции их авиации над сирийской территорией расходится с выводами Минобороны России.
Президент РФ акцентировал, что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО адекватны сложившейся ситуации и направлены прежде всего на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих в Сирии задачи по борьбе с международным терроризмом.
Ранее Нетаньяху позвонил Путину на следующий день после гибели Ил-20.
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