Путин объяснил Нетаньяху необходимость поставки российских С-300 в Сирию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил 24 сентября Владимиру Путину и ещё раз выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих, находившихся на борту сбитого в Сирии российского самолета Ил-20. Нетаньяху позвонил Путину в связи с гибелью Ил-20 и выразил соболезнования

15 российских военнослужащих погибли неделю назад, 17 сентября. Ил-20 сбили сирийские ПВО. В инциденте обвиняют ВВС Израиля. Доказательства вины израильских истребителей доказало Минобороны России.

Сегодня Путин и Нетаньяху продолжили обсуждение обстоятельств гибели Ил-20 с учётом того, что представленная израильскими военными информация об операции их авиации над сирийской территорией расходится с выводами Минобороны России.

Президент РФ акцентировал, что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО адекватны сложившейся ситуации и направлены прежде всего на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих в Сирии задачи по борьбе с международным терроризмом.

Ранее Нетаньяху позвонил Путину на следующий день после гибели Ил-20.