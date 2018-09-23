В ЛНР рассказали о подрыве украинских военных на собственной мине

Трое украинских военных подорвались на собственном минном заграждении. Об этом сообщил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

По его словам, взрыв произошел ночью 20 сентября. Инцидент случился во время смены личного состава на позиции. Пострадавшие - представители подразделения 14-й отдельной механизированной бригады.

«Военнослужащие получили ранения при подрыве на своем же минно-взрывном устройстве», – приводит слова Марочко официальный сайт «Луганского информационного центра».

По информации Марочко, солдаты ВСУ госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Состояние двоих оценивается как среднетяжелое, еще одного - как тяжелое.