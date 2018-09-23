Польшу возмутили заявления посла Украины

Из-за «антипольского пиара» и подходов Киева к политике исторической памяти в Польше уже не скрывают своего разочарования. Возмущение поляков вызвали и заявления посла Украины в Польше Андрея Дещицы.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил в эфире польского радио, что эксгумационные работы на территории Украины будут разрешены полякам только после восстановления украинских памятников, уничтоженных на территории Польши. Польская сторона сочла, что этим заявлением Дещица «перешел красную черту».

«В Варшаве заявления посла Дещицы вызывают отвращение. Так думает не только руководство МИД, но и польское правительство. Негативный фон, создаваемый украинской стороной, не позволяет Варшаве идти на уступки в вопросе исторической памяти», - приводит РИА Новости слова анонимного источника в правительстве Польши.