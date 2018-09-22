Военные корабли Украины вошли в экономическую зону России у берегов Крыма
22 сентября 2018, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]
Два корабля ВМС Украины - корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» - находятся недалеко от берегов Крыма и следуют в северо-восточном направлении, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым.
Их не упускают из виду корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ. Это делается на безопасном расстоянии, в целях обеспечения безопасности России и в соответствии с международными нормами морского права.
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