Мэй: Британские власти подготовятся к выходу Великобритании из ЕС без "сделки"
21 сентября 2018, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]
Британские власти продолжат подготовку к выходу Великобритании из Евросоюза без соглашения после того, как на саммите в Австрии переговоры по Brexit зашли в тупик, сторонам не удалось договориться. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
В своей резиденции в Лондоне Мэй огласила итоги переговоров по Brexit. По ее словам, страны ЕС не отнеслись с должным уважением к позиции Британии относительно условия Brexit и не проявили готовности к компромиссам. Все предложения ЕС по будущему соглашению она назвала неприемлемыми, особенно предложение сохранить членство Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС. Как подчеркнула Тереза Мэй, это станет "раздроблением страны", - передает РИА Новости.
"Я обращаюсь к живущим и работающим в Британии гражданам ЕС: ваши права будут защищены, вы наши друзья, соседи и коллеги. Я говорю жителям Северной Ирландии: ваши интересы будут учтены, и я не дам разделить мою страну", — пообещала Тереза Мэй и добавила, что власти Соединенного Королевства возобновят подготовку к выходу Британии из ЕС без "сделки".
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