Британские власти продолжат подготовку к выходу Великобритании из Евросоюза без соглашения после того, как на саммите в Австрии переговоры по Brexit зашли в тупик, сторонам не удалось договориться. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. СМИ: Ангела Меркель публично унизила Терезу Мэй

В своей резиденции в Лондоне Мэй огласила итоги переговоров по Brexit. По ее словам, страны ЕС не отнеслись с должным уважением к позиции Британии относительно условия Brexit и не проявили готовности к компромиссам. Все предложения ЕС по будущему соглашению она назвала неприемлемыми, особенно предложение сохранить членство Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС. Как подчеркнула Тереза Мэй, это станет "раздроблением страны", - передает РИА Новости.

"Я обращаюсь к живущим и работающим в Британии гражданам ЕС: ваши права будут защищены, вы наши друзья, соседи и коллеги. Я говорю жителям Северной Ирландии: ваши интересы будут учтены, и я не дам разделить мою страну", — пообещала Тереза Мэй и добавила, что власти Соединенного Королевства возобновят подготовку к выходу Британии из ЕС без "сделки".