Сеть ресторанов Итальянской кухни, в одном из которых почувствовали себя плохо уроженка России Анна Шапиро и ее муж, британец Алекс Кинг, собирается подать на них в суд за инсценировку отравления. Отравившаяся в ресторане Солсбери модель считает, что она "Скрипаль-2"

Одно из заведений сети ресторанов итальянской кухни Prezzo находится в Солсбери. На прошлой неделе там неудачно пообедали уроженка Нижнего Новгорода, а ныне гражданка Израиля, модель Анна Шапиро и ее супруг, британец Алекс Кинг. Анна обнаружила супруга в мужском туалете с идущей изо рта пеной. Медики ввели его в искусственную кому, несколько дней он провел в больнице, но сейчас уже выписан и его жизни ничто не угрожает.

Анна Шапиро также почувствовала себя плохо после обеда и не замедлила заявить полиции, что она стала очередной «жертвой Кремля» и «новой Скрипаль». Однако британские полицейские не стали спешить разделять ее энтузиазм. Следов воздействия нервно-паралитических веществ не обнаружено, скорей всего, на кухне ресторана плохо смыли стрихнин, которым травили крыс – такова версия полиции.

После того, как в прессе стали всплывать одна за другой пикантные подробности о личностях и деятельности интернациональной парочки, полиция включила в разработку версию об инсценировке отравления. В случае, если она подтвердится, заведение общепита подаст в суд на эту супружескую парочку, поскольку из-за этой истории пострадала репутация ресторана и теперь он несет убытки, сообщает РИА Новости.