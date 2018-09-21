В Китае назвали санкции США нарушением ключевых международных принципов

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан заявил, что санкции, которые США ввели против Китая из-за военного сотрудничества с РФ, являются нарушением ключевых принципов международных отношений.

Согласно последней информации, Гэн Шуан сделал жесткое заявление о новых американских санкциях в рамках брифинга, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, ранее стало известно, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело ограничения в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его главы Ли Шанфу за приобретение десяти самолетов "Сухой" и зенитных ракетных комплексов С-400.