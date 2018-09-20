Британский городок не спал по ночам из-за жуткого детского пения

Жители города Ипсвич в Восточной Англии несколько месяцев жили в постоянном страхе. Виной тому стала детская песенка, которая внезапно начинала звучать на улицах в любое время дня и ночи.

Ночное детское пение заставляло вспомнить наиболее страшные сцены из фильмов ужасов. Чаще всего песенка 1912 года «It’s Raining, It’s Pouring» раздавалась между вторым и четвертым часом ночи.

Детский голос на всю округу пел о проливном дожде и старике, который лег спать и больше не смог проснуться после удара головой. Местные жители просто не могли уснуть по ночам, пишет The Independent.







Поначалу власти игнорировали заявления горожан: к приезду полицейских музыка всегда смолкала. Однако жителям все же удалось убедить правоохранителей разобраться в этой истории.

Как оказалось, во всем виноваты пауки. Владельцы склада на окраине города установили современную сигнализацию, чтобы отпугивать воров. В качестве мелодии - та самая пугающая песенка.

А запускали ее с завидной регулярностью и в самое неподходящее время большие пауки, которые ползали по датчикам движения. Только в компании об этой проблеме и не подозревали.

Руководство фирмы, которой принадлежит склад, извинилось перед жителями Ипсвича и оперативно заменило систему сигнализации. Теперь горожане могут спать спокойно.