Климкин потребует от Венгрии разъяснений из-за тайной выдачи паспортов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что намерен обсудить с представителями властей Венгрии ситуацию в Закарпатской области, где, по информации СМИ, украинцам выдавали венгерские паспорта.

Также Павел Климкин хочет выслать венгерского консула. Если видеозапись, опубликованная в СМИ, окажется подлинной, "он поедет куда-то в Будапешт, в другой венгерский город", - сказал в видеообращении Климкин в соцсети. Министр отметил, что в Киеве знали о выдаче венгерских паспортов в консульстве и даже предупреждали венгерских коллег.

Как сообщалось ранее, в венгерском консульстве в Берегово украинцам выдают паспорта, прося при этом ничего не говорить о получении документов властям Украины.