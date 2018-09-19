СМИ: Венгрия тайком раздает паспорта украинцам

В венгерском консульстве в Берегово украинцам выдают паспорта, прося при этом ничего не говорить о получении документов властям Украины. В Сети опубликовано видео, на котором снят процесс получения гражданства Венгрии.

Граждане Украины говорят текст клятвы на фоне венгерского флага: «Клянусь считать Венгрию своей родиной. Быть верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог». Процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения второго гражданства. Далее идут инструкции от венгерских дипломатов, они призывают скрывать от госструктур Украины этот факт получения гражданства Венгрии, передает РИА Новости.