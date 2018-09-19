//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Киркоров и Басков жгут! Они "извинились" за скандальный клип
- Степаненко впервые заговорила о разводе и о возможном наследнике Петросяна
- Как сын Лазарева на дне рождения близнецов Пугачевой танцевал
- 27 сентября MTVРоссия отмечает день рождения В СК «Oлимпийский»
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
СМИ: Венгрия тайком раздает паспорта украинцам
19 сентября 2018, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]
В венгерском консульстве в Берегово украинцам выдают паспорта, прося при этом ничего не говорить о получении документов властям Украины. В Сети опубликовано видео, на котором снят процесс получения гражданства Венгрии.
Граждане Украины говорят текст клятвы на фоне венгерского флага: «Клянусь считать Венгрию своей родиной. Быть верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог». Процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения второго гражданства. Далее идут инструкции от венгерских дипломатов, они призывают скрывать от госструктур Украины этот факт получения гражданства Венгрии, передает РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Киркоров и Басков жгут! Они "извинились" за скандальный клип
//В мире
Эксперт: база в Польше позволит США перебросить к границам РФ военную технику
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Степаненко впервые заговорила о разводе и о возможном наследнике Петросяна
//Политика
Онищенко посоветовал львовским депутатам запретить думать на русском
//Новости партнеров
//Общество
Капитана "Спартака" застукали с проституткой, в сети появилось скандальное видео
//Общество
Известного актера застукали в постеле с невестой собственного сына
//Новости СМИ2
Как сын Лазарева на дне рождения близнецов Пугачевой танцевал
//Общество
У четырех людей, которым пересадили органы от здорового донора, нашли рак
//Общество
Памфилова считает, что от чиновников, вмешивающихся в выборы, надо избавляться
//Новости Redtram
//В мире
//Наука
//В мире
//Спорт
//Общество
Клиенты на АЗС в Крыму каждую неделю отрывают шланги топливных колонок
//В мире
В ООН сообщили, сколько мирных жителей погибли за три месяца в Донбассе
//Политика
Песков: крушение Ил‐20 в Сирии не повлияет на договор по Идлибу
Кудрин сообщил, кто больше потеряет от торговой войны США и Китая
Студенческая вечеринка в Екатеринбурге закончилась трагедией
//В мире
//Общество