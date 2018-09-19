Эксперт: база в Польше позволит США перебросить к границам РФ военную технику

Глава Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил, что размещение военной базы США в Польше даст возможность американским властям перебросить военную технику к границам РФ.

Российский эксперт отметил, что с точки зрения американской политики размещение базы на польской территории является нормальным процессом, поскольку военный контингент из США уже присутствует в Польше и Румынии, хотя и на временной основе.

Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на слова Подберезкина, соотношение вооруженных сил в Европе уже давно складывается не в пользу России. Специалист полагает, что в дальнейшем американцы продвинутся к центральным районам РФ. Он также не исключил, что следующим шагом США станет создание военной базы под Харьковом.