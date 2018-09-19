В Совфеде назвали прорывом результаты межкорейского саммита

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев утром в среду, 19 сентября, назвал прорывом результаты саммита КНДР и Республики Корея, который ранее состоялся в Пхеньяне.

По словам сенатора, декларация, подписанная по итогам переговоров Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, является серьезным прорывным документом, значение которого сложно переоценить.

Константин Косачев на своей страничке в социальной сети Facebook отметил, что это соглашение имеет больший политический вес, чем июньские договоренности лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Напомним, межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. По итогам встречи было подписано соглашение в военной сфере.