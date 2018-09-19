В Совфеде назвали прорывом результаты межкорейского саммита
19 сентября 2018, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев утром в среду, 19 сентября, назвал прорывом результаты саммита КНДР и Республики Корея, который ранее состоялся в Пхеньяне.
По словам сенатора, декларация, подписанная по итогам переговоров Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, является серьезным прорывным документом, значение которого сложно переоценить.
Константин Косачев на своей страничке в социальной сети Facebook отметил, что это соглашение имеет больший политический вес, чем июньские договоренности лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
Напомним, межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. По итогам встречи было подписано соглашение в военной сфере.
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