Южная Корея и КНДР по итогам саммита подписали соглашение в военной сфере

В среду, 19 сентября, стало известно, что КНДР и Республика Корея по итогам саммита в Пхеньяне подписали соглашение в военной сфере. Накануне в Северной Корее состоялась встреча лидеров двух стран.

Согласно последней информации, документ подписали глава Министерства обороны Южной Кореи Сон Ен Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль. На церемонии присутствовали глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын, передает РИА "Новости".

Накануне президент Республики Корея прибыл в Пхеньян. В аэропорту политика встречал Ким Чен Ын, который тепло поприветствовал коллегу и предложил ему доехать до резиденции в открытом лимузине.