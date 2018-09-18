Россия продвинулась в рейтинге ООН по уровню человеческого развития

Российская Федерация заняла 49-е место из 189 в рейтинге Организации объединённых наций по уровню человеческого развития.Тем самым, по сравнению с прошлыми показателями, страна продвинулась на несколько пунктов вперёд.



Россия опередила Черногорию, Румынию и Болгарию. Не говоря уже о том, что далеко позади оставила Китай и Украину (86 и 88 места соответственно). Правда, эксперты считают главным показателем, позволившим России прорваться вперёд в рейтинге ООН, - это показатель ВВП на душу населения, который в прошлом году составил 24 тыс. долларов.



Несмотря на то, что нефтяные деньги всё меньше доходят до населения, и государство обусловливает уровень человеческого развития другими показателями, например, увеличивающейся продолжительностью жизни, которая так увеличилась, что пришлось даже передвигать время выхода на пенсию, скептики всё равно видят в ВВП на душу населения нефтяной след. Правда, не отрицают, что расширился охват населения Интернетом, но гендерное равенство, культурное развитие, экологическая и криминальная обстановка как параметры рейтинга вряд ли улучшились в стране.



Тем не менее любое движение вперёд приятно для страны, хоть и не особо ощутимо для её подданных, которые десятилетие уже живут в условиях кризиса, инфляции и экономической нестабильности.



